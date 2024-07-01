إعلان حالة طوارئ في منطقتين روسيتين بسبب حرائق غابات

أعلنت منطقتان روسيتان حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بعد انتشار حرائق الغابات وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة خلال الصيف.

وقال حاكم منطقة توفا النائية في إقليم سيبيريا إن السلطات اتخذت تلك الخطوة بسبب حرائق الغابات الناجمة عن الحرارة الشديدة والرياح القوية والعواصف الرعدية الجافة.

وكتب على تطبيق تلغرام "في الوقت الحالي، رصدنا 23 حريق غابات بأراضي الجمهورية. والتهمت النيران نحو 1700 هكتار، معظمها في مناطق جبلية يتعذر الوصول إليها".

وأضاف أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون انحسار درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة وسقوط الأمطار في بعض أنحاء المنطقة.

وأُعلنت حالة الطوارئ الاتحادية في جمهورية ساخا بأقصى شرق روسيا، والمعروفة أيضا باسم ياقوتيا.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن هناك 107 حرائق غابات في أكثر من 331 ألف هكتار.

وكتبت على تطبيق تيليجرام أن طائرات مسيرة ترصد الوضع.