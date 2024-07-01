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البرلمان الفنلندي يقر المعاهدة الدفاعية مع أميركا

البرلمان الفنلندي
1 يوليو 2024 19:21

وافق البرلمان الفنلندي، اليوم الاثنين، بالإجماع على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسمح بتعزيز الوجود العسكري الأميركي وتخزين معدات عسكرية في فنلندا.
وقّعت الحكومة الفنلندية اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، وهي تهدف إلى تعزيز قدرات فنلندا الأمنية والدفاعية وتأتي بعد انضمام الدولة الواقعة في شمال أوروبا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023.
تتيح الاتفاقية للولايات المتحدة استخدام 15 قاعدة عسكرية في فنلندا ووجود للقوات الأميركية وتدريبها وتخزين معدات دفاعية في الأراضي الفنلندية. كما تعزز التعاون بين البلدين في حالات الأزمات.
حرص أعضاء البرلمان الفنلندي على ضمان تطبيق المعاهدة للقانون الوطني على الأسلحة النووية التي يُحظر استيرادها وعبورها على الأراضي الفنلندية.
وتنص الاتفاقية على احترام سيادة فنلندا وتشريعاتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفق الحكومة ولجنة الشؤون الخارجية التي قدمت تقريرها حول المعاهدة الأسبوع الماضي.
خلال الجلسة العامة للبرلمان، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب كيمو كيلجونين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي اعتماد الاتفاقية بأنه "لحظة تاريخية". وقال إن "مهمة هذه الاتفاقية هي تماما مثل مهمة عضوية الناتو، وهي تعزيز أمن فنلندا والشعب الفنلندي".
أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مماثلة مع 11 دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الدول الاسكندنافية المجاورة لفنلندا: السويد والنرويج والدنمارك.

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المصدر: وكالات
فنلندا
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