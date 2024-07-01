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ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في كوريا الجنوبية

الشرطة تنتشر في مكان عملية الدهس في سول
1 يوليو 2024 20:20

ارتفعت إلى تسعة، حصيلة القتلى في عملية الدهس بسيارة التي جرت في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية.
وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مسؤولين في الشرطة وإدارة الإطفاء، أن سيارة صدمت عددا من المارة قرب مبنى بلدية سول مما تسبب في مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة على الأقل.
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية.
وقال مصدر أمني إن مسؤولين من الشرطة يحققون في مكان الواقعة، وأحجم عن ذكر معلومات أخرى.
وذكرت محطة "واي.تي.إن" التلفزيونية أن السيارة دهست المارة في أثناء عبورهم الطريق بعد أن اصطدمت بسيارتين.
وأظهر مقطع فيديو، قدمه شاهد عيان، شرطيا وهو يحاول إنعاش مصاب على الأرض في موقع الدهس.

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المصدر: رويترز
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عملية دهس
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