الإعصار "بيريل" يصل إلى اليابسة في الكاريبي

وصل الإعصار "بيريل"، المصنّف عاصفة من الفئة الرابعة وهو أول إعصار في الأطلسي هذا الموسم، إلى جزيرة "كارياكو" الواقعة في منطقة الكاريبي، اليوم الاثنين، حسبما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وأفاد المركز، على منصة إكس "وصلت عين (الإعصار) بيريل إلى اليابسة في جزيرة كارياكو" وهي واحدة من جزر غرينادا، محذرًا، في نشرة منفصلة، من "ظروف مهددة للحياة" و"رياح ستشتدّ بسرعة في عين العاصفة".

وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع فيديو، بثتها وسائل إعلامية محلية، هبوب رياح عنيفة جدًا في جزر "ويندوارد" ("جزر الريح" بالإنكليزية) لا سيّما في جزيرة باربادوس في جنوب الكاريبي.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى هذه الجزر "الاثنين خلال فترة النهار" بحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

يُعدّ الإعصار من الفئة الرابعة بالغ الخطورة إذ يُرافق برياح لا تقلّ سرعتها عن 209 كيلومترات في الساعة.