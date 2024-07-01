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فرق إطفاء تسيطر على حرائق غابات قرب أثينا

طائرة تشارك في جهود إطفاء حرائق غابات في اليونان
1 يوليو 2024 23:44

تمكّنت فرق الإطفاء اليونانية، اليوم الاثنين، من السيطرة على سلسلة حرائق غابات اندلعت قرب العاصمة أثينا، أمس، على ما أفاد فاسيليس فاتراكويانيس المتحدث باسمها فيما تتوقع السلطات صيفًا صعبًا.
وقال فاتراكويانيس "لم تعد هناك جبهة نشطة، تمكّن عناصر الإطفاء من احتواء الحرائق بدعم من قاذفات مياه ومروحيات، كافحوا في ظروف خطيرة جدًا".
واندلع حريقان، ظهر الأحد، في ظلّ جفاف ورياح قوية بلغت سرعتها 70 كيلومترًا في "كيراتيا" شرق أثينا و"ستاماتا" شمال العاصمة اليونانية.
ونظّمت السلطات عمليات إجلاء للسكان، فيما توفي رجل يبلغ من العمر 45 عامًا بسكتة قلبية أثناء محاولته الفرار من النيران في "ستاماتا" حيث تعرّضت بعض المنازل لأضرار مادية كبيرة.
وسجلت خدمات الإطفاء، اليوم الاثنين، اندلاع 52 حريق غابات.

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وقال فاسيليس فاتراكويانيس، مساء اليوم، إن الوضع الأكثر صعوبة يوجد في جزيرة "خيوس" اليونانية في شمال شرق بحر إيجه حيث انتشر 142 عامل إطفاء وسبع طائرات وثلاث مروحيات.
وأكد أن اثنين من عمّال الإطفاء أصيبا بجروح طفيفة خلال العملية.
وتشهد هذه الدولة السياحية حرائق كثيرة سنويًا لكن قد يزداد الوضع سوءًا هذا العام بعدما شهدت فصل الشتاء الأقل برودة في تاريخها، وأقسى موجة حر مبكرة مع بلوغ الحرارة 44 درجة مئوية في مطلع يونيو الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن بلاده "دخلت حاليا في صلب موسم الحرائق" ودعا السكان إلى المساهمة في "الوقاية" من هذه الحرائق المدمرة.
وشدد على أن "مكافحة الحرائق ستستمر"، و"بالتأكيد لن تتحقّق من دون مساعدة السكان، لا سيما في مجال الوقاية".

المصدر: آ ف ب
اليونان
حرائق غابات
أثينا
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