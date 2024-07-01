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31 مترشحاً لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر

31 مترشحاً لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر
2 يوليو 2024 01:09

الجزائر (وكالات)

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أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أن 31 شخصاً حتى أمس الأول، سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في السابع من سبتمبر المقبل. وذكرت سلطة الانتخابات الجزائرية في بيان لها أن «عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من مقرها متواصلة إلى غاية منتصف ليل 18 يوليو المقبل وهي العملية التي خصص لها أزيد من 14 ألف عنصر». 
وأضافت أنها «ستواصل دراسة ملفات المترشحين حتى 27 يوليو المقبل وهو تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية». وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في مارس الماضي أن الرئيس تبون قرر إجراء الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر المقبل أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الأصلي.

الجزائر
انتخابات الرئاسة
الانتخابات الرئاسية
المحكمة الدستورية
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