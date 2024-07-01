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العراق: لن نحيد عن مهمة إنهاء الوجود الأجنبي على أراضينا

محمد شياع السوداني
2 يوليو 2024 01:09

هدى جاسم (بغداد)

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، إصرار العراق على إنهاء الوجود الأجنبي على أراضيه. ونقل بيان عن السوداني قوله، خلال فعالية احتفالية في بغداد: «احتفالنا بذكرى ثورة العشرين، يتجسد في هذه المهام التي التزمت الحكومة بعملها لاستكمال السيادة، وإنهاء مهمة التحالفِ الدولي، وأي شكل من أشكال الوجود الأجنبي على أرض العراق». وأضاف السوداني: «رغم التحديات، لن نحيد عن مهمة استكمال السيادة كهدف لحكومتنا، مدعومة من المؤسسات التشريعية والدستورية».
وفي سياق آخر، كشفت السلطات العراقية، أمس، عن اعتقال ثلاثة أفراد متهمين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني على خلفية حرقهم مراكز تجارية وأسواقاً في ثلاث مدن في شمال العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي، إن حرائق وقعت خلال عامي 2023 و2024 في مدن كركوك شمال بغداد، وأربيل ودهوك في إقليم كردستان.
وأضاف أن «هدف المعتقلين الإضرار بالمصالح التجارية لدولة هم مناوئون لها بشكل مباشر، بالإضافة إلى التأثير على الوضع الأمني والاقتصادي لإقليم كردستان العراق».
وأضاف: إن «الشبكة تسببت بخسائر تقارب 600 مليون دولار من خلال إشعال الحرائق بالمحاصيل الزراعية، وكانوا ينوون استهداف كراجات السيارات والمناطق السياحية وخطوط النقل وحتى الخطوط النفطية ومصافي النفط والشركات التجارية في مدن أربيل وزاخو ودهوك والعاصمة بغداد».

العراق
محمد شياع السوداني
بغداد
كركوك
كردستان
أربيل
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