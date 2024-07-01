الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

افتتاح معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس

افتتاح معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس
2 يوليو 2024 01:09

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
تونس.. 6 أكتوبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
الجامعة العربية: ماضون قدماً بجهود إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الليبية

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أمس، إعادة افتتاح معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير. 
ونشرت الوزارة، عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، فيديو يظهر التجهيزات والترتيبات النهائية لإعادة افتتاح منفذ «رأس جدير» البري.
وشدد وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، على أن ليبيا لن تقبل ولن تسمح باستغلال المعابر في عمليات التهريب، مؤكدا على أنه سيتم العمل في تنظيم المعابر الأخرى بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة.  وأشرف الطرابلسي رفقة نظيره التونسي، خالد النوري، على إعادة افتتاح المعبر.  وقال الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي: «لن نقبل ولن نسمح باستغلال المعابر في تهريب الوقود والمخدرات والأسلحة، وسيتم تنظيم المعابر الأخرى بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة، لتسهيل الحركة البينية». وأوضح الطرابلسي أن فتح المعبر سبقه تأمين للحدود، بالتعاون مع الجيش الليبي والحرس الوطني التونسي، مبدياً استعداده للعمل والتعاون مع القوات المسلحة الليبية في مسألة تأمين الحدود الجنوبية مع تشاد و النيجر والسودان. 
وأغلق المعبر منذ مارس الماضي بسبب أحداث أمنية في ليبيا، وتأجل افتتاحه أمام حركة المسافرين والحركة التجارية الشهر الماضي أكثر من مرة لأسباب لوجيستية. 
ويمثل المعبر شريان الحياة الاقتصادية والتجارية في المدن المتاخمة للحدود. 
ويعتبر «رأس جدير» المعبر البري الرئيسي للمدنيين والتبادل السلعي بين ليبيا وتونس، ويقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة الساحلية، وشهد للمرة الأولى إغلاقاً مطولاً من الجانب الليبي دام أكثر من 3 أشهر.

ليبيا
تونس
معبر رأس جدير الحدودي
الجيش الليبي
آخر الأخبار
هبوط أسعار النفط
اقتصاد
هبوط أسعار النفط
اليوم 13:00
«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
الرياضة
«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
اليوم 13:00
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
"أبوظبي للأوراق المالية" يرحب بالإدراج الثانوي لأول سندات لـ"القابضة" بقيمة 2.5 مليار دولار
اليوم 12:54
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
علوم الدار
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
اليوم 12:53
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©