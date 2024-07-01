إحباط محاولات تسلل «حوثية» بين تعز والحديدة

عدن (الاتحاد)

صدت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي محاولة تسلل حوثية في الحدود الإدارية بين محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن. وأفاد الإعلام العسكري بأن «وحدات من القوات اليمنية المشتركة خاضت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة مع المتسللين من الحوثيين وأجبرتهم على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفهم». وأضاف أن «مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة أسكتت خلالها مصادر مدفعية الحوثيين وضاعفت الخسائر في صفوفهم».

وفي السياق، أفاد مصدر حقوقي بوفاة طبيب مختطف بسجون الحوثيين في صنعاء جراء التعذيب. وقال المصدر، إن «الطبيب الذي يعمل في مركز البحث والتطوير في شركتي العالمية والدوائية لصناعة الأدوية، قضى تحت التعذيب في سجون الحوثي».

وكانت جماعة الحوثي اختطفت الطبيب ضمن حملة واسعة استهدفت مديرين وعاملين في الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية، وأخفته لأسابيع، حيث تعرض لعمليات تعذيب داخل المعتقل.

يشار إلى أن جماعة الحوثي سطت على شركتين لصناعة الدواء في صنعاء بقوة السلاح، وأوقفت حسابات العاملين فيهما، كجزء من حرب منظمة تقودها ضد السوق الدوائية.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تدمير ثلاثة زوارق مسيرة تابعة لجماعة الحوثي كانت تمثل «تهديداً وشيكاً» للقوات الأميركية والسفن التجارية في البحر الأحمر. وذكرت «سنتكوم»، في بيان، أن «قوات القيادة المركزية الأميركية أجرت اشتباكاً للدفاع عن النفس في الـ24 ساعة الماضية في منطقة البحر الأحمر حيث دمرت ثلاثة زوارق مسيرة»، مضيفةً أنه «تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمناً».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت السبت أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج سيزور المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.