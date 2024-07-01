إصابة 3 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين في جنوب نابلس

رام الله (الاتحاد)

أصيب 3 فلسطينيين، أمس، بهجوم نفذه مستوطنون متطرفون إسرائيليون على بلدة «عصيرة القبلية» في جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إن «ثلاثة فلسطينيين أصيبوا جراء الاعتداء عليهم من مستوطنين هاجموا بلدة عصيرة القبلية».

وأوضحت الوكالة أن «إصابة أحدهم نجمت عن تعرضه للضرب المبرح، بينما الإصابتان الأخريان نجمتا عن رشقهما بالحجارة، حيث أصيبا في الرأس والقدم».

وأشارت إلى أنه تم نقل أحدهما إلى المستشفى، بحسب المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، نقلت «وفا» عن مصادر محلية قولها إن «مستوطنين هاجموا فلسطينيين في تجمع شعيب في قرية أم الخير بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهددوا الأطفال والنساء بالقتل ورشوهم بغاز الفلفل». وأدى ذلك، وفق المصادر إلى «إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، فيما أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص وقنابل الصوت والغاز، صوب الفلسطينيين.

وصعَّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.