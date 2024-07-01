الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح

غزة (الاتحاد)

أمر الجيش الإسرائيلي أمس، بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة، فيما أفاد شهود عيان عن فرار الكثير من السكان. وغادر مئات آلاف الأشخاص بالفعل رفح قبل وخلال العملية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على المدينة منذ مطلع مايو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي «إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا وبلدات أخرى، عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية».

وأفاد أحمد النجار، وهو من سكان منطقة «بني سهيلا»، بأن «الناس ظهر عليها الخوف والقلق الشديد بعد أمر الإخلاء»، مشيرا إلى حالة نزوح كبيرة للسكان.

واعتبر ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، بأن «أمر الإخلاء يظهر بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين».

وأضاف «إنها محطة جديدة في دوامة التحرّكات التي يتعيّن على سكان غزة الخضوع لها بشكل دوري».