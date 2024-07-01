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مصر: الوضع الإنساني في غزة يمثل كارثة إنسانية حقيقية

امرأة تبكي أحد أقاربها الذي قتل بقصف إسرائيلي (رويترز)
2 يوليو 2024 01:10

القاهرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، أن ما خلفته الحرب في قطاع غزة من ضحايا مدنيين من نساء وأطفال يتخطى بكثير التداعيات الإنسانية لنزاعات مماثلة على مدار العقود الماضية. 
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري مع رئيسة مجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو وذلك على هامش المشاركة في النسخة الرابعة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين». 
وأوضح البيان أن اللقاء تطرق إلى مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، حيث حرص شكري على الرد على استفسارات رئيسة مجموعة الأزمات بشأن تقييم مصر ورؤيتها وجهودها على مسار تسوية النزاعات في محيطها الإقليمي.
وشدد شكري على أن الوضع الإنساني في غزة يمثل كارثة إنسانية حقيقية بعد مرور قرابة 8 أشهر منذ بداية الحرب وأنه يقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية أمام المجتمع الدولي وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لإيقاف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية الممتدة. 

مصر
سامح شكري
غزة
فلسطين
إسرائيل
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