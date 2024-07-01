موسكو تفحص نظام «أتاكمز» وتسيطر على قريتين إضافيتين شرق أوكرانيا

عواصم (وكالات)

أعلن جهاز الاستخبارات ومكتب المدعي العام في أوكرانيا، أمس، أن السلطات الأوكرانية أحبطت محاولة انقلاب، حيث حاولت مجموعة القيام «باستفزازات» في العاصمة الأوكرانية كييف أول أمس، بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم الدستور. وذكر التقرير أن الخطط تضمنت احتلال البرلمان خلال مظاهرة وتشكيل «حكومة مؤقتة». وذكر التقرير أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع أربعة رجال، حيث جرى احتجاز اثنين منهم.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على أسلحة وذخائر خلال المداهمات. ويمكن أن يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال ثبتت إدانتهم. وتجري السلطات في مدينة ايفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا بتحقيقات، وتم إعلان منطقة أمنية حول الحي الحكومي في العاصمة كييف، حيث تم تقييد الوصول إليها وتقييد الحق في التظاهر.

ميدانياً قالت وكالة الإعلام الروسية أمس، إن القوات الروسية استولت على نظام «أتاكمز» الأميركي لتوجيه الصواريخ، وبحالة سليمة، وإنها تدرس التكنولوجيا العسكرية الأميركية. وظهر في مقطع مصور نشرته الوكالة خبير أسلحة، وهو يستعرض ملصقات على الجزء الخلفي من نظام التوجيه «جي بي إس» في الصاروخ تشير إلى أن منشأه مخزن للجيش الأميركي في «ألاباما». ويوضح الخبير أن الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها تسمح لروسيا بدراسة كيفية التحكم في الصواريخ أثناء تحليقها. وبدأت واشنطن تزويد أوكرانيا بصواريخ «أتاكمز» طويلة المدى منذ بضعة أشهر، بعد عامين من رفض طلبات كييف للحصول على أسلحة بهذا المدى. وتستطيع الصواريخ أن تصيب أهدافا على بعد 300 كيلومتر.

على صعيد آخر، أعلنت روسيا أمس سيطرتها على قريتين إضافيتين شرق أوكرانيا، حيث تواصل تقدمها البطيء، لكن مناطقها الحدودية مع أوكرانيا تشهد انقطاعات في التيار الكهربائي بعد أن تعرضت للقصف.

وفي روسيا، تسببت ضربات بمسيرات أوكرانية، أمس، في انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب لساعات عدة في منطقة بيلغورود الحدودية، وقد يطال مناطق أخرى، بحسب السلطات المحلية.

وأشارت السلطات في منطقتي كورسك وفورونيج الروسيتين المجاورتين إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي بعد هذه الضربات.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أنها تجري إصلاحات في بلدة شيبيكينو الحدودية التي يتم استهدافها بانتظام، مشيرة إلى أن 240 ألف شخص حرموا من التيار الكهربائي.

قال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، أمس، إن هجوماً صاروخياً باليستياً روسيا على مدينة دنيبرو الأوكرانية أدى إلى إصابة سبعة أشخاص وألحق أضراراً بعشرات المباني السكنية. وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أمس انقطاع إمدادات الكهرباء والغاز وتضرر خطوط الهاتف في عدد من البلدات بالمقاطعة على طول خط الحدود مع أوكرانيا، جراء هجمات بالطائرات المسيرة.