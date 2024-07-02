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الهند تعلن بناء المرحلة الأولى من محطتها الفضائية المدارية في 2028

الهند تعلن بناء المرحلة الأولى من محطتها الفضائية المدارية في 2028
2 يوليو 2024 10:01

أعلنت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، أنه سيتم بناء المرحلة الأولى من محطة الفضاء المدارية الهندية بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن تكون المحطة بأكملها جاهزة بحلول عام 2035.

وقال سريدارا بانيكر سومناث رئيس مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO): "نحن الآن بصدد تصميم المحطة المدارية، وسيتم بناء المرحلة الأولى منها بحلول عام 2028، وطورنا مشروعاً تصميمياً يمكن إطلاقه بواسطة صاروخ LVM3، وسنباشر عام 2028 إطلاق الوحدة الأولى من المحطة".

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يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا وكالة الفضاء الهندية في أكتوبر 2023 إلى إنشاء أول محطة فضائية هندية مأهولة في مدار الأرض بحلول عام 2035، وتحقيق هبوط طاقم هندي على القمر بحلول عام 2040.

المصدر: وام
محطة الفضاء
الفضاء
الهند
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