القمر الاصطناعي الصيني "فنغيون-3 إف" يبدأ خدماته التشغيلية

بدأ القمر الاصطناعي الصيني "فنغيون-3 إف (إف واي-3 إف)" خدماته التشغيلية رسمياً أمس الإثنين، بعد مراجعات اختبار نظام التطبيق الأرضي في المدار وعمليات التشغيل التجريبي، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وسيتولى القمر "إف واي-3 إف" المهام في المدار التي كان يقوم بها القمر الاصطناعي "إف واي-3 سي"، وسيقدم خدمات في مجالات التنبؤ بالطقس والتنبؤ بالمناخ ومراقبة الكوارث والرصد البيئي.

ويمتلك القمر المجهز بـ10 أدوات تشغيلية، القدرة على إجراء عمليات رصد كاملة الطيف وعالية الطيف وكمية، تعزز دقة رصد الغلاف الجوي العالمي والظروف البيئية السطحية، بما في ذلك معلومات درجة حرارة الغلاف الجوي ورطوبته والغازات النزرة وتوازن إشعاع الأرض.

جدير بالذكر أن القمر الاصطناعي "فنغيون-3 إف" أُطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في 3 أغسطس 2023.