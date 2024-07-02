اليونان تكافح حرائق الغابات لليوم الثاني

يحاول رجال الإطفاء في اليونان اليوم الثلاثاء السيطرة على حريق في غابات جزيرة كوس لليوم الثاني، فيما عاد مئات السياح والسكان المحليين الذين اضطروا إلى الإخلاء الليلة الماضية إلى فنادقهم ومنازلهم.

وقال كريستوس إفستراتيو نائب حاكم جزر دوديكانيز إنه مع وصول حرائق الغابات إلى قرية كاردامينا الساحلية الليلة الماضية، تجمع السكان في مركز رياضي وأماكن أخرى.

وذكر إفستراتيو أن حرائق الغابات هدأت بحلول صباح اليوم الثلاثاء، ما سمح للناس بالعودة. ولم يسجل وقوع أضرار في المباني.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وتدعمهم طائرة هليكوبتر، ما زالوا يحاولون إخماد الحريق لمنع اشتعاله مرة أخرى.

واندلعت عشرات الحرائق في مختلف أنحاء اليونان، منها حريقان بالقرب من العاصمة أثينا، في مطلع الأسبوع.

وحذر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الاثنين من خطورة حرائق الغابات في فصل الصيف هذا العام بعد جفاف مطول.

وواصلت أطقم الطوارئ جهودها بمساعدة الطائرات المحملة بالمياه للسيطرة على حرائق الغابات في جزيرتي خيوس وكريت اليوم الثلاثاء.

وحرائق الغابات شائعة في اليونان الواقعة شرق البحر المتوسط. لكن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الجفاف والرياح، وكلها عوامل جوية يربطها العلماء بتأثيرات تغير المناخ، أدت إلى زيادة وتيرة وحدة اشتعالها.



