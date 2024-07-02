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"بيريل" يضرب الكاريبي ويصبح إعصاراً من الفئة الخامسة

إعصار بيريل
2 يوليو 2024 17:13

يتجه الإعصار بيريل الثلاثاء إلى جامايكا بعدما اشتدت قوته ليصبح عاصفة من الفئة الخامسة مع وصوله إلى العديد من الجزر في جنوب شرق الكاريبي ترافقه أمطار غزيرة ورياح مدمرة. 

ووصف المركز الوطني الأميركي للأعاصير (NHC) بيريل بأنه عاصفة "يحتمل أن تكون كارثية".
وأكدت الحكومة في سانت فنسنت وجزر غرينادين مقتل شخص، في حين أفاد مسؤولون في أماكن أخرى بحدوث دمار واسع النطاق.

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وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن بيريل أبكر إعصار من الفئة الخامسة في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي على الإطلاق، ترافقه رياح تبلغ سرعتها القصوى 265 كيلومترا في الساعة. 
وأعلن المركز أن بيريل سيتحرك بسرعة عبر جنوب شرق ووسط البحر الكاريبي اليوم ومن المتوقع أن يمر بالقرب من جامايكا الأربعاء وجزر كايمان الخميس. 

وتوقع المركز أن تتراجع قوة بيريل في وقت لاحق من الثلاثاء، لكنه حذر من أنه "ما زال يُتوقع أن يلامس شدة الإعصار الكبير".
وفي وقت سابق من اليوم تعرضت جزيرة كارياكو في غرينادا لضربة مباشرة من "الجدار البالغ الخطورة لعين" الإعصار، مع رياح مستدامة تزيد سرعتها عن 240 كيلومتراً في الساعة. 
كما شهدت الجزر القريبة، بما في ذلك سانت فنسنت وجزر غرينادين، "رياحاً كارثية وعواصف مهدّدة للحياة"، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.
وأظهرت لقطات مصورة من مدينة سانت جورج عاصمة غرينادا تساقط أمطار غزيرة فيما كانت الرياح تعصف بالأشجار.
وأصبح بيريل السبت أول إعصار في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي هذا العام واشتدت قوته بسرعة.

المصدر: وكالات
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