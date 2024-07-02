الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فصل شرطي ألماني سرق جبن شيدر بقيمة 554 يورو

فصل شرطي ألماني سرق جبن شيدر بقيمة 554 يورو
2 يوليو 2024 20:10

 أيد القضاء الألماني فصل شرطي ألماني من عمله بعد أن أقدم على سرقة نحو 180 كيلوجراماً من جبن الشيدر من شاحنة مقلوبة. 
جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء برفض الاستئناف المقدم من الرجل وتأييد القرار الصادر بحقه.
 وجاء في بيان أن الشرطي كان يعمل في شرطة الطرق السريعة وكان من المفترض أن يقوم بتأمين موقع حادث خلال إحدى العمليات، وتوجه على متن حافلة شرطة إلى مكان قريب من الشاحنة المتضررة وطلب من موظف الشركة المتخصصة في الإنقاذ تسليمه عدة عبوات من الجبن، وأشار البيان إلى أن مجموع ما تحصل عليه الشرطي بلغ تسع عبوات تزن كل عبوة 20 كيلوجراما بقيمة 554 يورو. وتابع البيان:«أحضر المدعى عليه جزءا من العبوات إلى المكتب» وأنه يعتقد أنه احتفظ ببعض الجبن لنفسه ولأصدقائه وأقاربه.
 وقال الشرطي في الاستئناف إن الجبن لم تعد له قيمة عملياً وإنه كان يريد إنقاذه قبل أن يتم التخلص منه لافتاً إلى أنه شخصياً لا يأكل جبن الشيدر على الإطلاق. 
غير أن المحكمة رأت الأمر بشكل مختلف وقالت إن الرجل قام بارتكاب جريمة سرقة أثناء خدمته بزيه الرسمي وباستخدام سلاحه الرسمي. وأوضحت المحكمة أن الرجل «تسبب بهذا السلوك في الإضرار بسمعة شرطة الولاية بشكل كبير». منوهة إلى أنه لا يهم في ذلك تدني قيمة الجبن. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن واجب الشرطي بالأساس هو منع جريمة السرقة. 
وسبق أن تم تحذير الشرطي في قضية جنائية أقل خطورة من قضيته الحالية. واحتفظت المحكمة بحقها في فرض غرامة مالية بمعدل يومي يبلغ 25 يورو لمدة 90 يوماً أي بإجمالي يبلغ 2250 يورو. يذكر أن غرامة المعدل اليومي، وهي طريقة لتحديد قيمة الغرامات في النظام القانوني الألماني، يتم تحديدها بناء على دخل الفرد اليومي على مدار عدد معين من الأيام. 
وبعد انتهاء الإجراءات الجنائية، شرعت الولاية في مباشرة إجراءات تأديبية. وكانت المحكمة الإدارية في مدينة ترير قررت عزل الشرطي من منصبه فتقدم الشرطي باستئناف ضد القرار وهو الاستئناف الذي رفضته المحكمة الإدارية العليا اليوم. 

أخبار ذات صلة
هولندا إلى «دور الثمانية» في «يورو 2024»
الاتحاد الأوروبي يغرم أسكتلندا وسويسرا والمجر
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©