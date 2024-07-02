روسيا تخطط لإنشاء محطتها الفضائية الخاصة عام 2027

أعلنت وكالة الفضاء الروسية الوطنية (روسكوزموس) اليوم الثلاثاء أن روسيا تعتزم البدء في تشييد محطتها الفضائية الخاصة في 2027.

ومن المقرر أن يتم إطلاق أول وحدة فضائية للمحطة في الفضاء في ذلك العام.

ومن المتوقع أن يتم استكمال القاعدة الرئيسية للمحطة بحلول عام 2030.

ويتألف المركز من أربع وحدات فضائية: وحدة للبحث والإمداد بالطاقة ووحدة غرفة الضغط ووحدة قاعدة ووحدة لالتحام مركبات الفضاء.

ومن المخطط أن يتم التوسع في محطة الخدمة المدارية الروسية بين عامي 2031 و 2033 بإضافة وحدتي إنشاء أخريين. وبرر يوري بوريسوف رئيس وكالة روسكوزموس الإطار الزمني بما زعمه عن أن حالة محطة الفضاء الدولية باتت سيئة.

وقال بوريسوف لدى توقيعه على الإطار الزمني: «تعلمون جميعاً جيداً حالة محطة الفضاء الدولية. والأمر الأكثر أهمية هو أننا لا يمكننا أن نسمح بأي توقف في رحلاتنا الفضائية المأهولة».