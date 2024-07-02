الإعصار بيريل يتجه صوب جامايكا

اتجه الإعصار بيريل نحو جامايكا وهو عاصفة قوية من الفئة الخامسة اليوم الثلاثاء بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات فيما وردت أنباء عن وفاة شخصين.

ووصل الإعصار أمس الاثنين إلى اليابسة في جزيرة كارياكو، إحدى جزر جرينادا، حيث لقي شخص واحد حتفه وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء الجزيرة.

ووردت أنباء عن وفاة شخص آخر في سانت فينسنت، لكن رويترز لم تتمكن بعد من التحقق من ذلك.

وأظهر مقطع فيديو من باربادوس الأمواج وهي تضرب شاطئ الجزيرة وتسقط أشجار النخيل وتغمر الطرق في العاصمة بريدج تاون.

وقال رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وجرينادين إن «الإعصار جاء ورحل وخلف وراءه دماراً هائلا».

وأضاف «جزيرة يونيون (إحدى جزر أرخبيل جرينادين) دُمرت مع تعرض 90 بالمئة من المنازل... لأضرار بالغة أو للتدمير».

وأكد جونسالفيس وفاة شخص واحد واحتمال سقوط المزيد من القتلى.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن يؤدي بيريل إلى هطول أمطار على جامايكا بمنسوب يتراوح من أربعة إلى 12 بوصة غدا الأربعاء مما قد يؤدي إلى فيضانات.

وذكر المركز أن الإعصار المحمل برياح تصل سرعتها إلى 250 كيلومترا في الساعة كان على بعد نحو 1006 كيلومترات من شرق وجنوب شرق كينجستون عاصمة جامايكا.

ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة.

وأصدرت جامايكا تحذيراً من الإعصار أمس الاثنين، ولا تزال التحذيرات من العواصف الاستوائية سارية في مناطق من السواحل الجنوبية لجمهورية الدومينيكان وهايتي.