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الطقس السيئ في الصين يهدد المحاصيل بالفيضانات والحرارة

الطقس السيئ في الصين يهدد المحاصيل بالفيضانات والحرارة
2 يوليو 2024 21:19

يواصل المزارعون في الصين مواجهة الأحوال الجوية السيئة من الفيضانات إلى الجفاف، والتي تهدد المحاصيل ومن بينها الأرز.
 وأغرقت الأمطار الغزيرة مناطق واسعة من البلاد خلال الأسبوع الماضي، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية الصينية إلى إصدار سلسلة من التحذيرات. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على طول نهر اليانجتسي.
 وقد يصل مستوى المياه في بعض أجزاء شمال شرق إقليم جوانجشي إلى 150 ملم (9ر5 بوصة) حتى غد الأربعاء. وتواجه أكبر مناطق زراعة الأرز في الصين - جيانجشي وهونان - المزيد من الأمطار والفيضانات، كما أن محاصيل الذرة والقطن معرضة للخطر أيضا.
 وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أكثر ارتفاعاً في جميع أنحاء جنوب الصين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وهو ما قد يتسبب أيضاً في تعطيل إنتاج الأرز، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الأرصاد الجوية. 

 

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