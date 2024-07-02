«البنتاجون» يعلن حزمة أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار دولار

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني في مقر وزارة الدفاع (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن مساعدات أمنية جديدة لكييف بقيمة تزيد على 2.3 مليار دولار.وعبر أوستن عن قبوله لتطلعات كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه حول قمة حلف شمال الأطلسي المقررة الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، قال أوستن دون تفاصيل «سنتخذ خطوات للتمهيد لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي».

ويحث المسؤولون الأوكرانيون حلفاءهم منذ أشهر على إمداد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضح أوستن أن الحزمة الجديدة ستضم أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، وستسمح بتسريع شراء صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي من طراز ناسامس وباتريوت.

وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 50 مليار دولار منذ 2022.