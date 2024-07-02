الرئيس الصومالي: لا محادثات مع ميليشيات «الشباب»

مقديشو (وكالات)

نفى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ما تردد من أنباء حول وجود محادثات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، أمس، إن ذلك جاء خلال خطاب ألقاه الرئيس شيخ محمود بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال الـ64 للصومال، حيث قال: «لا توجد مفاوضات مع ميليشيات (الشباب)، وعلى الشعب الصومالي أن يطمئن، فلن تفتح الحكومة بابَ المحادثات، ولا صحة لهذه المعلومات التي يتم تداولها».

وكان مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين شيخ علي، قد نفى، الأسبوع الماضي، وجود مفاوضات سرية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة «الشباب» الإرهابية، وذلك رداً على تقارير بهذا الشأن تداولتها في وسائل التواصل الاجتماعي.