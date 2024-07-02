بوتين يجتمع مع أردوغان وشي جين بينج في كازاخستان

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان غداً الأربعاء، في كازاخستان قبل القمة الرابعة والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة أستانا، حسبما أفاد الكرملين. وتم التخطيط من قبل لمحادثات بين الرئيسين في تركيا. ومن المقرر أن يلتقي بوتين بعد غد الخميس بنظيره الصيني شي جين بينج في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخية أستانا. ومن المقرر أيضاً أن يتشاور بوتين مع رؤساء أذربيجان وكازاخستان وبيلاروس.

وتتولى كازاخستان حالياً رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون. وتحظى تسع دول بالعضوية الكاملة بالمجموعة التي تم تأسيسها في 2001 لمكافحة الإرهاب، هي الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وتحظى ثلاث دول هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا بوضع مراقب في المجموعة.