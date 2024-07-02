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الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول نصف المساعدات إلى شمال غزة

أهالي غزة يواجهون ظروفاً مأساوية
3 يوليو 2024 01:04

غزة (الاتحاد)

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قالت الأمم المتحدة، إن إسرائيل منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المرسلة إلى شمال قطاع غزة في يونيو الماضي.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، إلى أن النازحين في غزة يعانون نقصاً كبيراً في مواد الإيواء أو الإمدادات الحيوية.
ولفت إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطراً كبيراً، وخاصة على الأطفال، مشيراً إلى مقتل طفلة في الـ9 من عمرها في خان يونس الأسبوع الماضي بسبب هذه الذخائر. وأضاف أن إسرائيل منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المخطط لها إلى شمال غزة والبالغ عددها 115 مهمة خلال يونيو. كما أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بنقل بعض المساعدات من الرصيف الأميركي العائم في غزة إلى مستودعاته بسبب توقفه عن الخدمة مرة أخرى. والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تفكيك الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة، وسط توقعات بارتفاع موج البحر وسوء الطقس.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت قرابة 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى آلاف المفقودين.

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