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مقتل 8672 طالباً في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر

مدرسة لـ«الأونروا» في غزة تعرضت للقصف (أ ف ب)
3 يوليو 2024 01:04

رام الله (الاتحاد)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أمس، مقتل 8672 طالباً، وإصابة 14 ألفاً و583 آخرين، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. 
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «عدد الطلبة الذين قضوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8 آلاف و572، والذين أصيبوا 14 ألفاً و89، فيما قتل في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349».
وأشارت الوزارة إلى مقتل 497 معلماً وإدارياً وإصابة 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة،، واعتقال أكثر من 109 في الضفة. 
كما لفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة. 
وأكدت الوزارة، أن «620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفاً صحية صعبة».

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