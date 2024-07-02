الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جنود إسرائيليون في باحات الحرم القدسي (أرشيفية)
3 يوليو 2024 01:04

القدس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين أمس، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامن ذلك مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لعرقلة وصول المصلين للأقصى.  
وفي سياق متصل، أفادت معطيات رسمية، أمس، أن 23 فلسطينياً قتلوا في القدس خلال النصف الأول من العام الحالي، وأن 25 ألفاً و54 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال نفس الفترة.
وقال تقرير أصدرته محافظة القدس، أعلى سلطة محلية حكومية تمثل المدينة: «قضى 23 شخصاً في القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بينهم 10 أطفال، أصغرهم طفلة لم تتجاوز 4 أعوام».
وذكر التقرير أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين ازدادت على الفلسطينيين بشكل عام وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص وبلغت 73 اعتداء، منها 10 بالإيذاء الجسدي.
ورصد التقرير أيضاً «79 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز».
وعن المسجد الأقصى قال التقرير إن «25 ألفاً و54 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الأمر الواقع الذي فرضه الجيش الإسرائيلي والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية».
و«طوال النصف الأول من 2024 واصلت السلطات الإسرائيلية حصار المسجد الأقصى والذي فرضته منذ السابع من أكتوبر الماضي من خلال تقييد دخول المصلّين إليه» وفق التقرير.

مستوطنون إسرائيليون
إسرائيل
المستوطنون الإسرائيليون
فلسطين
القدس
القدس المحتلة
القضية الفلسطينية
اقتحام الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
القوات الإسرائيلية
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى المبارك
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©