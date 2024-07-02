مقتل 3 أشخاص بسبب الطقس السيئ في سويسرا

أفادت الشرطة السويسرية اليوم الثلاثاء بأن ثلاثة سياح ألمان لقوا حتفهم وفقد خمسة آخرين عقب هبوب عواصف قوية في كانتون تيسينو السويسري.

وذكرت تقارير أن الثلاثة نساء من ولاية بادن- فورتمبورج جنوبي ألمانيا ولقين حتفهن إثر انزلاق أرضي عقب هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع. وتبلغ أعمار اثنتين منهن 73 عاما وكان عمر الأخرى 76 عاما.

وتم انتشال جثثهن بعد الانهيار الأرضي مساء أمس الأول قرب فونتانا في منطقة وادي ماجيا، ولم يتم الإعلان عن هوياتهن لحماية خصوصيتهن وخصوصية أقاربهن.

وأشارت تقارير منفصلة مساء أمس الاثنين إلى أن رجلين وامراتين فقدوا في المنطقة الواقعة قرب فونتانا وبراتو سورنيكو في المنطقة السياحية ذات الشعبية الكبيرة. ويشار إلى أن عدد المفقودين الآن يبلغ خمسة أشخاص، عقب انتشال ثلاث جثث. وكان جسر يبلغ طوله 57 متراً قد انهار في الوادي بالقرب من فيسليتو بسبب مياه نهر ماجيا الذي فاض على ضفتيه. ونتيجة لذلك، لم يتسن الوصول للمناطق الواقعة على مجرى النهر برا. مع ذلك، تم استعادة شبكات الهاتف.