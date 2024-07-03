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بايدن يعلق على أدائه خلال المناظرة الرئاسية

بايدن
3 يوليو 2024 07:53

علق الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء على أدائه خلال المناظرة الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي، وقال إنه لم يكن الأفضل، لكنه ألقى باللوم في ذلك على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بعد رحلتين خارجيتين في وقت سابق من يونيو.
وأقر بايدن خلال كلمة في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا بأن المناظرة لم تسر على ما يرام.
وقال الرئيس الأميركي "الحقيقة هي أنني لم أكن حذرا. لقد قررت السفر حول العالم عدة مرات، مرورا بحوالي 100 منطقة زمنية...قبل...المناظرة. لم استمع إلى طاقم العمل الخاص بي ورجعت وكاد يغلبني النوم خلال المناظرة".
وأضاف "هذا ليس عذرا. هو تفسير".
وكان بايدن قد سافر إلى فرنسا وإيطاليا في رحلتين منفصلتين في غضون أسبوعين الشهر الماضي.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
ترامب
المناظرة الرئاسية
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