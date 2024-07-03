الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة نائبة الرئيس الفنزويلي خلال الإعصار "بيريل"

سكان وأفراد من الحرس الشعبي يقفون في شارع غمرته المياه عقب إعصار بيريل بولاية سوكري، فنزويلا
3 يوليو 2024 08:55

أصيبت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بشجرة سقطت خلال الإعصار "بيريل". وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب ألقاه أمام أنصاره يوم الثلاثاء: "لقد أصيبت بشدة ، لكنها واعية".

أخبار ذات صلة
سقوط برد وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من الدولة
تنبيه من "الوطني للأرصاد"

وكانت رودريجيز قد سافرت إلى ولاية سوكري الساحلية شمالي البلاد للإشراف على أعمال إزالة الأضرار الناجمة عن "بيريل". وقال مادورو إن عاصفة قوية تسببت في سقوط العديد من الأشجار، وأصيبت رودريجيز بواحدة من تلك الأشجار. وأضاف: "إنها قوية. لقد كتبت لي للتو وأرسلت تحياتها ". ولقي شخصان حتفهما في فنزويلا بعد أن اجتاح "بيريل" منطقة البحر الكاريبي بسرعة رياح تجاوزت 250 كيلومترا في الساعة. وفاض نهر مانزاناريس، مما ألحق أضرارا بأكثر من 600 منزل. وأرسلت الحكومة 3600 شرطي وعامل إغاثة إلى جانب ألفي طن من الإمدادات إلى المنطقة الواقعة في شمال البلاد.

المصدر: وكالات
فنزويلا
أمطار
آخر الأخبار
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 12:44
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
الرياضة
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
الرياضة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©