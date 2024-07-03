الهند تعتزم إنشاء منصة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

قال وزير الاتصالات والإلكترونيات الهندي أشويني فايشناو في نيودلهي إن بلاده تعتزم إنشاء منصة برمجيات عامة للذكاء الاصطناعي يمكن لرواد الأعمال استخدامها لتوفير المنتجات والخدمات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فايشناو قوله، في مؤتمر للذكاء الاصطناعي، إن منصة الذكاء الاصطناعي المدعومة من الدولة سوف تشمل طاقة حوسبية كافية، ومجموعات بيانات عالية الجودة، ومجموعة مشتركة من البروتوكولات بالإضافة إلى إطار فني وقانوني.

وأضاف أنه يمكن للباحثين والشركات الاستفادة من المنصة لتسريع عملهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعد المنصة جزءا من مشروع مهمة الهند للذكاء الاصطناعي، الذي يتبناه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يتضمن استثمارات بقيمة 103 مليارات روبية على مدار خمس سنوات.