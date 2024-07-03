الإعصار بيريل يخلف 7 قتلى في جنوب شرق الكاريبي

لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبب إعصار بيريل، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمار في العديد من الجزر.

وحذر مركز الأعاصير الأميركي من أن الإعصار بيريل سيضرب خلال الساعات القادمة جامايكا ثم جزر كايمان.

وصنف الإعصار، وهو الأول لهذا الموسم ضمن الفئة الخامسة والأعلى، مع رياح تتجاوز سرعتها 252 كلم في الساعة وهو ما يدفع إلى التحذير من عواقب «كارثية».

من جانبه دعا رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس السكان إلى تخزين المواد الغذائية والبطاريات والشموع والمياه «ووضع» وثائقهم الأساسية في مكان آمن».

بالإضافة إلى جامايكا صدرت أيضاً تحذيرات من الأعاصير في جزر كايمان التي يتوقع أن يمر بيريل عبرها أو يحاذيها خلال الساعات المقبلة.

وسيضرب الإعصار أيضاً جنوب هايتي ويصل إلى شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك مساء غد الخميس.