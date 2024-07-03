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إجلاء آلاف الأشخاص شمال كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

إجلاء آلاف الأشخاص شمال كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات
3 يوليو 2024 19:50

أجلت السلطات في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، آلاف السكان من منازلهم بعد اندلاع عدة حرائق كبرى في الغابات.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حريق طومسون في أوروفيل، شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية هو الأخطر حتى الآن ونقلت عن متحدث باسم مكتب قائد قوات الشرطة قوله إنه يتعين على حوالي 13 ألف شخص في مقاطعة بوت مغادرة منازلهم.

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ووفقا لإدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن في الولاية جراء حرائق الغابات.

وأفادت السلطات المحلية بأن نحو 500 رجل إطفاء يكافحون ألسنة اللهب في أوروفيل، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب الحرائق.

المصدر: وام
حرائق الغابات
كاليفورنيا
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