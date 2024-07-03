150 كاتباً من 50 دولة يشاركون في مهرجان الأدب الدولي في برلين

من المنتظر أن يشارك نحو 150 كاتباً من 50 دولة في مهرجان الأدب الدولي المزمع إقامته في العاصمة الألمانية برلين في سبتمبر، وذلك حسبما أعلن منظمو المهرجان اليوم الأربعاء.

وأوضح المنظمون أن كتاباً معروفين مثل راشيل كسك وأوليفيا لينج وإليف شافاك سيقدمون أعمالهم الجديدة لعشاق الأدب في هذا الحدث الذي يستقبل سنوياً نحو 20000 زائر.

من جانبه، يرى أمين المهرجان الكاتب هيلون هابيلا المنحدر من نيجيريا والمقيم في الولايات المتحدة، أن شعار «عالم جديد غريب» للنسخة الرابعة والعشرين من المهرجان، يجسد بطريقة أدبية روح العصر بين الجائحة والحروب والتغير المناخي.

ويتضمن المهرجان إقامة فعالية نقاشية بعنوان «ما الذي يجدي نفعاً في مواجهة حزب /البديل من أجل ألمانيا/؟»، وسيكون من بين الحضور كاتارينا بارلي النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، ووزير الداخلية الألماني الأسبق توماس دي ميزير، والسياسية في حزب اليسار الألماني كاتيا كيبينج. وفي إطار الجزء الخاص المخصص للشباب من المهرجان والذي يحمل اسم «البرنامج الشبابي» يقدم المهرجان خدمات للزوار الشباب تتضمن تقديم ورش عمل مجانية لأول مرة والحصول على كتاب مجاني للمشترك في كل ورشة.

وتم تأخير إقامة فعاليات هذا الجزء قليلاً بسبب عطلة الصيف، حيث سيقام في الفترة بين 9 و18 من سبتمبر، بينما ستقام فعاليات البرنامج الرئيس للمهرجان في الفترة بين 5 و14 من نفس الشهر أي بعد أقل من أسبوع من الانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها في ولايتي تورينجن وساكسونيا (شرقي ألمانيا حيث تتركز شعبية حزب البديل).