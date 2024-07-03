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الأزمة السياسية في بلغاريا تتواصل مع رفض تشكيل حكومة

الأزمة السياسية في بلغاريا تتواصل مع رفض تشكيل حكومة
3 يوليو 2024 21:48

توقع مراقبون أن تستمر فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي في بلغاريا بعد أن صوت البرلمان، اليوم الأربعاء، برفض حكومة مقترحة مؤيدة للغرب بقيادة رئيس الوزراء المكلف روزين جيليازكوف. 
وكان الرئيس رومين راديف قد كلف جيليازكوف، وهو رئيس سابق للبرلمان من حزب «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية»، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، بتشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 9 يونيو، وهي الانتخابات السادسة خلال ثلاث سنوات.
 لكن حكومة الأقلية التي اقترحها جيليازكوف لم تحصل على الأصوات اللازمة لكي تتولى السلطة في تصويت جرى اليوم الأربعاء في البرلمان.
 ومن المقرر أن يسلم راديف الآن تفويض تشكيل حكومة إلى ثاني أقوى حزب، وهو حركة الحقوق والحرية الذي ينتمي لتيار الوسط. 
وينص الدستور على منح التفويض بتشكيل حكومة لثلاث مرات فقط. 
وإذا فشلت جميع المحاولات الثلاث، فلا بد من إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
 وستكون هذه الانتخابات هي السابعة من نوعها منذ أبريل.

المصدر: د ب أ
بلغاريا
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