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الجيش الصومالي يعتقل عناصر من ميليشيات «الشباب» الإرهابية

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
4 يوليو 2024 01:17

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، القبض على عناصر من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية بمحافظة شبيلى السفلى، جنوب الصومال. 
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، الملازم أبوبكر محمد، قوله في مؤتمر صحفي: إن «الجيش باغت ميليشيات الشباب من اتجاهين أثناء قيامهم بنهب سيارات في الطريق الرابط بين مدينتي أفجوي وونلوين». 
ولفت إلى أن قوات الجيش نجحت في إطلاق سراح 20 سيارة احتجزتها الميليشيات الإرهابية وتتعقب باقي العناصر الفارين.
وأمس الأول، نفى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وجود حوار مع حركة «الشباب»، معرباً عن رفضه المطلق إجراء مفاوضات مع الحركة.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الصومال مقتل عشرات المسلحين في صفوف حركة «الشباب»، ضمن عمليات عسكرية للجيش في عدة مناطق داخل البلد الأفريقي.
وتخوض الحكومة منذ سنوات حرباً ضد الحركة التي تأسّست مطلع 2004، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وأفراد من الجيش والشرطة.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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