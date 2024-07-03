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40 قتيلاً بهجوم إرهابي في مالي

دورية عسكرية للجيش المالي (أرشيفية)
4 يوليو 2024 01:17

باماكو (وكالات)

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أفاد مسؤولون محليون في مالي، أمس، أن مسلحين قتلوا نحو 40 شخصاً في هجوم على قرية في وسط البلاد تشهد نشاطاً لمتمردين.
ووقع الهجوم في قرية «دجيجويبومبو» في منطقة «موبتي» وهي واحدة من مناطق عدة في شمال ووسط مالي تنشط فيها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال عمدة بانكاس مولاي غيندو: «كان هجوماً خطيراً للغاية حاصر مسلحون القرية وأطلقوا النار على الناس، لقد كانت مذبحة تمكن بعض الناس من الفرار لكن الكثير منهم قتلوا ومعظمهم من الرجال».
وقال مصدر محلي: إن «الهجوم بدأ قبل حلول الليل واستمر حوالي ثلاث ساعات»، مضيفاً: «قُتل العشرات، أكثر من نصفهم من الشباب، وبعض الضحايا ذُبحوا». 
ومنذ عام 2012 تشهد مالي هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بالإضافة إلى قطاع الطرق والعصابات الإجرامية.

مالي
تنظيم القاعدة
هجوم إرهابي
الهجمات الإرهابية
داعش
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