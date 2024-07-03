الجامعة العربية: ماضون قدماً بجهود إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت جامعة الدول العربية، أمس، استمرار جهودها لدفع جميع القيادات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات التي تسمح بالمضي قدماً في إقرار دستور للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تلبية لتطلعات الشعب الليبي وإحلال الاستقرار والأمن في هذا البلد العربي المهم.

وذكرت الجامعة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين أمينها العام أحمد أبو الغيط ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة.

وأضافت أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها ليبيا، موضحةً أن الدبيبة تناول في حديثه تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود الحكومة في استعادة الأمن ودفع مسيرة التنمية في البلاد.

وأشارت الجامعة إلى أن أبو الغيط استعرض في هذا الإطار نتائج الجلسة الحوارية التي استضافتها الجامعة العربية لعدة أطراف ليبية في مارس الماضي، كما استمع من الدبيبة وجهة النظر في هذا الشأن.