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مباحثات فلسطينية أوروبية حول جهود وقف الحرب وإعادة الإعمار

دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
4 يوليو 2024 01:17

رام الله (الاتحاد)

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أجرى مسؤولون فلسطينيون وأوروبيون في مدينة رام الله، أمس، مباحثات تناولت جهود وقف الحرب الإسرائيلية ودعم الحكومة الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان، وفي إعلانين صادرين عن الشيخ ومصطفى.
وقال الشيخ في تغريدة على منصة «إكس»: «ناقشنا آخر المستجدات حول الجهود الإقليمية والدولية والتعاون المكثف مع المجتمع الدولي بأكمله لإنهاء الحرب والكارثة المتفاقمة بعد 271 يوماً من الحرب المدمرة في القطاع».

رام الله
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الاتحاد الأوروبي
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الحرب في غزة
إسرائيل
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إعادة إعمار غزة
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