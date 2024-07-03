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إسرائيل تصادر مساحات واسعة من أراضي شمال الضفة

مستوطنة على أراضٍ فلسطينة بالضفة (أرشيفية)
4 يوليو 2024 01:17

رام الله (الاتحاد)

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قالت هيئة حكومية فلسطينية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي صادر مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تبلغ نحو 12 ألفاً و715 دونماً.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن «السلطات الإسرائيلية قررت الاستيلاء على ما مجموعه 12715 دونماً من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس».
وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة «أنها أراضي دولة» بهدف تحويل الأراضي الفلسطينية إلى المشروع الاستيطاني المتزايد، وحظر دخول الفلسطينيين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة.
وأضافت أن «القرار الجديد جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة».
وتابعت الهيئة: «السلطات الإسرائيلية ومنذ مطلع العام 2024 أصدرت 4 إعلانات تقضي بتحويل أراضي الفلسطينيين إلى أراضي دولة يحظر على أصحابها الوصول إليها؛ وبالتالي لا يمكنهم زراعتها واستخدامها واستصلاحها».
وأشارت إلى أن «مساحة الأراضي المعلنة أراضي دولة، بما فيها هذا الإعلان، بلغت ما مجموعه 24 ألف دونم منذ بداية هذا العام، في حين بلغ مجمل الأراضي المصادرة وفق المسميات المختلفة منذ مطلع العام وحتى هذه اللحظة ما مجموعه 39 ألف دونم».
والثلاثاء، أشارت الهيئة في تقرير نصف سنوي إلى إنشاء 17 بؤرة استيطانية، في وقت منحت فيه الحكومة الإسرائيلية صفة قانونية لـ 11 بؤرة أخرى.

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