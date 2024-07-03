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اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لبحث الانتهاكات الإسرائيلية

مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي في غزة (أرشيفية)
4 يوليو 2024 01:17

القاهرة (الاتحاد)

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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس، بناء على طلب فلسطين لبحث سبل مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي أمس، إنه «تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع الطارئ بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة للجامعة وموريتانيا (الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة) وفلسطين (صاحبة الطلب) الذي أيدته عدد من الدول العربية وبناء عليه تم الاتفاق على عقد الاجتماع اليوم». 
وجاء طلب فلسطين لعقد الاجتماع في ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر وفي ظل إقرار الحكومة الإسرائيلية سلسلة من العقوبات ضد فلسطين.

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الانتهاكات الإسرائيلية
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