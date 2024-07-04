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الحكام الديمقراطيون يتعهدون بدعم بايدن في انتخابات الرئاسة

الحكام الديمقراطيون يتعهدون بدعم بايدن في انتخابات الرئاسة
4 يوليو 2024 08:29

تعهّد جميع حكّام الولايات الأميركية الديمقراطيين خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن "دعمه" في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في البيت الأبيض إثر الاجتماع "قلنا إننا سندعمه"، في حين قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز إنّ بايدن البالغ من العمر 81 عاماً "أهل" لتحمّل أعباء المنصب بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي.
بدورها، قالت حاكمة ولاية نيويورك كيثي هوتشول إنّ بايدن "في السباق للفوز فيه".

أما حاكمة ولاية ميشيغان غريتشين ويتمير التي تعتبر نجمة صاعدة في الحزب الديمقراطي كتبت على منصة إكس بعد الاجتماع أنّ "جو بايدن هو مرشّحنا. إنه هنا ليفوز وأنا أدعمه".
ويبذل البيت الأبيض قصارى جهده لإخماد النيران التي أجّجتها معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" ومفادها أنّ بايدن بات يشكّك في مستقبل ترشّحه.

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المصدر: وكالات
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