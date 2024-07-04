المكسيك تتأهب لإعصار بيريل

واصل الإعصار بيريل تقدمه باتجاه المكسيك في ساعة متأخرة الأربعاء بعدما ضرب ساحل جامايكا الجنوبي برياح مدمرة وأمواج عاتية.

وخلّف هذا الإعصار الذي كان مصنفا من الفئة الرابعة دمارا واسعا في منطقة الكاريبي وأودى بسبعة أشخاص على الأقل مع تسارع قوته.

وخفضت قوته إلى الفئة الثالثة خلال الليل مع رياح سرعتها 200 كيلومتر بالساعة لكن يتوقع أن "يقترب من القوة القصوى" عند مروره بجزر كايمان لى ما قال المركز الوطني الأميركي لمراقبة الأعاصير.

وتوقع المركز الخميس "هبوب رياح قوية تحلق أضرارا" عبر جزر كايمان.

وبيريل أول إعصار يبلغ الفئة 4 في يونيو منذ بدء تسجيلات المركز الوطني الأميركي للأعاصير، وأبكر إعصار يبلغ الفئة 5 في يوليو على الإطلاق.

ويبذل المسؤولون في المكسيك جهودا حثيثة تحسبا لوصول الإعصار المتوقع أن ترافقه رياح مدمرة وارتفاع خطر في مستوى أمواج البحر وتساقط أمطار غزيرة على شبه جزيرة يوكاتان وبيليز.

وقالت المنسقة الوطنية للحماية المدنية لورا فيلاسكيس "سنشهد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح" اعتبارا من الخميس. وأعلنت عن نشر مئات العناصر من الجيش ومشاة البحرية وعمال الكهرباء تحسبا لوقوع أضرار.

وجهزت الحكومة 112 مركز إيواء تتسع في الإجمال لنحو 20 ألف شخص، وأغلقت المدارس في ولاية كينتانا رو المتوقع أن يضربها الإعصار.

في جامايكا توقع مركز الأعاصير الأميركي "فيضانات مهددة للحياة وانزلاقات وحلية" ليلا بسبب الأمطار الغزيرة.

ويتوقع أن تضرب رياح عنيفة مع ارتفاع مستوى مياه البحر وأمواج عاتية جزر كايمان لدى مرور بيريل فيها بقوة إعصار أو ما يقرب من قوة إعصار.

وقد أعلن رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس منع تجول من الساعة 6,00 صباحا حتى 6,00 مساء في أنحاء الجزيرة التي تعد 2,8 مليون نسمة. ودعا المواطنين للامتثال عند صدور أوامر بالإخلاء.

مساء الأربعاء كانت سرعة الرياح المصاحبة لبيريل تبلغ 215 كلم بالساعة، بحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير.



