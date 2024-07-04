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وزير الخارجية الأميركي يناقش مع نظيره الأردني جهود وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
4 يوليو 2024 16:25

ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري يضمن الإفراج عن الرهائن ويوفر خارطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب في قطاع غزة .كما ناقش الوزيران سبل توفير زيادة كبيرة ومستدامة لكمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مختلف أنحاء القطاع..
وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر إن الجانبين تطرقا إلى بحث مرحلة ما بعد الصراع والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد دائم للأزمة في غزة، بما يحقق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

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أنتوني بلينكن
أيمن الصفدي
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