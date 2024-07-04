الصين تتولى رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون للمرة الثانية

قرر الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عُقد اليوم، تولي جمهورية الصين الشعبية رئاسة المنظمة للفترة من 2024 إلى 2025..بعد مرور سبع سنوات على رئاستها الأولى.

وقالت قناة الصين المركزية إن هذه الخطوة تأتي في إطار التناوب الدوري على رئاسة المنظمة بين الدول الأعضاء، مما يعكس الدور المهم للصين في تعزيز التعاون الإقليمي ودفع أجندة المنظمة قدماً.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.