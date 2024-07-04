الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النمسا تصادر عشرات السيارات بسبب القيادة السريعة

النمسا تصادر عشرات السيارات بسبب القيادة السريعة
4 يوليو 2024 19:23

 تُحدث سياسة حكومية جديدة لمصادرة سيارات الأشخاص الذين يقودون بسرعات مفرطة أثراً كبيراً، حيث تمت مصادرة 70 مركبة بالفعل منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ في الأول من مارس. 
وكانت صحيفة «دير ستاندرد» أول مصدر أفاد بعدد السيارات، وسلطت الضوء على مثال رجل تم إيقافه في ولاية تيرول على خلفية القيادة بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة في منطقة تبلغ أقصى سرعة مسموح بها فيها 80 كيلومتراً في الساعة.
 وبحسب القاعدة الجديدة، يمكن أن تتم مصادرة السيارة مؤقتاً، في حالة قيادة السائق بسرعة تفوق الحد الأقصى للسرعة بـ 80 كيلومتراً في الساعة في المناطق الحضرية، أو 90 كيلومتراً في الساعة في أي مكان آخر. وبالنسبة للأشخاص الذين تمت إدانتهم من قبل أو لديهم سجل للمشاركة في سباقات سيارات غير شرعية، فيمكن أن تتم مصادرة سياراتهم مدى الحياة إذ ما تم ضبطهم وقد تجاوزوا السرعة المقررة بـ 60 كيلومتراً في الساعة في المناطق الحضرية أو 70 كيلومتراً في غيرها. 
ويمكن أن تفضي مصادرة السيارة مدى الحياة إلى بيع السيارة في المزاد، إلا أن العقبات الإدارية قلصت حتى الآن عدد المزادات إلى حالتين، تم ضبط السائق في إحداهما وهو يسير بسرعة 247 كيلومتراً في الساعة قرب العاصمة النمساوية فيينا. 

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يغادر إلى النمسا
البرلمان النمساوي يوافق على مشروع لمواجهة فيضان نهر الراين
المصدر: د ب أ
النمسا
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
اليوم 01:01
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
اليوم 01:01
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
اليوم 01:01
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
اليوم 01:01
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©