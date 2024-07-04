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لصوص يسرقون 3 ملايين دولار بعد عملية سطو في إيطاليا

لصوص يسرقون 3 ملايين دولار بعد عملية سطو في إيطاليا
4 يوليو 2024 20:27

 قالت الشرطة إن أفراد عصابة مسلحة نصبوا كميناً لشاحنة محملة بأموال نقدية في جنوب إيطاليا وهربوا وبحوزتهم 3 ملايين يورو. ووقعت عملية السطو الجريئة على طريق مزدحم بالقرب من مدينة برينديزي خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس. وأطلق أفراد العصابة النار أثناء محاولتهم إجبار شاحنة نقل الأموال على الوقوف على جانب الطريق.
 كما أضرم الجناة النار في عدة سيارات لعرقلة التدخل من جانب الشرطة. وظلت سحابة كبيرة من الدخان الأسود تخيم فوق مكان الحادث لساعات. وقالت الشرطة إن اللصوص، الذين يعتقد أن عددهم يتراوح بين ثمانية وعشرة أشخاص، تمكنوا من الفرار. 
ولم يصب أحد بأذى، إلا أن الشرطة أفادت بأن حراس الأمن الخمسة في الشاحنة أصيبوا بحالة صدمة. ولحقت أضرار بشاحنة نقل الأموال واشتعلت النيران في أربع مركبات أخرى على الأقل. 
وتم إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين لعدة ساعات، مما تسبب في اختناقات مرورية لمسافات طويلة. 

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