الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة 39 شخصاً جراء تسرب كيميائي في مطار كوالالمبور

إصابة 39 شخصاً جراء تسرب كيميائي في مطار كوالالمبور
4 يوليو 2024 20:53

أدى تسرب كيميائي وقع الخميس في قسم هندسي بمطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا إلى إصابة 39 شخصاً على الأقل بالغثيان والدوار، وفق ما أعلن مسؤول في خدمة الطوارىء.
وقال ضابط الإنقاذ محمد نور خيري سامسومين في بيان «عانى 39 شخصاً من غثيان ودوار».
وأضاف ان 24 شخصاً غادروا المكان و14 يتلقون العلاج في وحدة الكوارث الجوية فيما أدخل شخصاً إلى المستشفى.
وأضاف أن كل الذين أصيبوا بالعوارض يعملون لدى ثلاث شركات في المطار.
ولم يعطل الحادث السفر الجوي في المطار الرئيس بالبلاد.
وتم إرسال ضباط من خدمات الطوارئ وإدارة الصحة إلى مكان الحادث، لكن لم يتم ذكر سبب التسرب.

 

أخبار ذات صلة
ملك ماليزيا يستقبل شيخ الأزهر ويؤكدان أهمية تعزيز التعاون لترسيخ قيم الحوار والتعايش
رئيس وزراء ماليزيا يستقبل شيخ الأزهر
المصدر: آ ف ب
ماليزيا
كوالالمبور
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
اليوم 01:01
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
اليوم 01:01
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
اليوم 01:01
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
اليوم 01:01
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©