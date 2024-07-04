إصابة 39 شخصاً جراء تسرب كيميائي في مطار كوالالمبور

أدى تسرب كيميائي وقع الخميس في قسم هندسي بمطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا إلى إصابة 39 شخصاً على الأقل بالغثيان والدوار، وفق ما أعلن مسؤول في خدمة الطوارىء.

وقال ضابط الإنقاذ محمد نور خيري سامسومين في بيان «عانى 39 شخصاً من غثيان ودوار».

وأضاف ان 24 شخصاً غادروا المكان و14 يتلقون العلاج في وحدة الكوارث الجوية فيما أدخل شخصاً إلى المستشفى.

وأضاف أن كل الذين أصيبوا بالعوارض يعملون لدى ثلاث شركات في المطار.

ولم يعطل الحادث السفر الجوي في المطار الرئيس بالبلاد.

وتم إرسال ضباط من خدمات الطوارئ وإدارة الصحة إلى مكان الحادث، لكن لم يتم ذكر سبب التسرب.