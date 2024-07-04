سلوفاكيا تصنف محاولة اغتيال رئيس وزرائها عملاً إرهابياً

قال المدعي العام السلوفاكي ماروس زيلينكا، اليوم الخميس، إن السلطات السلوفاكية تصنف محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو كعمل إرهابي وليس شروعاً في القتل.

ويواجه الجاني الآن عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الجريمة التي ارتكبها في مايو، ويمكن أيضاً معاقبة أي شخص يعرب عن موافقته العلنية على الجريمة بالسجن في أعقاب التصنيف الجديد للجريمة.

وكان فيكو، وهو شعبوي يساري، قد أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار عدة مرات من جانب أحد معارضي الحكومة، لدى خروجه للانضمام إلى أنصاره بعد اجتماع للحكومة في بلدة هاندلوفا الصغيرة. ويوجد المهاجم، الذي تم اعتقاله بعد ذلك مباشرة، رهن الاحتجاز حالياً. ووفقا لوثيقة للمحكمة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قال المهاجم، خلال استجواب الشرطة، إنه كان مدفوعاً بكراهية فيكو وسياسة حكومته. ولم يتضح بعد الهجوم ما إذا كان فيكو سيبقى على قيد الحياة لعدة أيام.

والآن فإن فيكو بصدد الخروج من المستشفى والعودة للمنزل ويستعد لاستئناف مهامه الرسمية في المستقبل القريب. لكن الحكومة تقول إنه أصيب بعاهة دائمة جراء محاولة الاغتيال وسيحتاج إلى عكازين لمساعدته على المشي لبعض الوقت. وحمل فيكو المعارضة جزئياً مسؤولية محاولة اغتياله، عندما خاطب الأمة في رسالة بتقنية الفيديو في يونيو.

وقال إنه طالما حذر من احتمال تعرض مسؤول سياسي حكومي لمحاولة اغتيال جراء الكراهية التي تغذيها المعارضة ووسائل الإعلام القريبة منها. ويذكر أنه بعد فوز فيكو في الانتخابات عام 2023، نظمت أحزاب المعارضة احتجاجات حاشدة، منددة بحكومته ووصفتها بـ«المافيا» وبأنها تمثل تهديداً للديمقراطية وحكم القانون.