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مصرع 87 مهاجراً وفقدان العشرات في السواحل الموريتانية

أرشيفية
5 يوليو 2024 01:01

نواكشوط (وكالات)

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عثرت السلطات الأمنية الموريتانية، أمس، على جثث 87 مهاجراً غير نظاميين في السواحل الموريتانية قبالة مدينة انجاكو بأقصى جنوب غرب البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن قارباً كان يقِل نحو 184 مهاجراً غير نظاميين غرق قرب مدينة انجاكو.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية نفسها، فقد تم العثور على جثث 87 مهاجراً، بينما تم انتشال 36 ناجياً من الحادث.
وتواصل السلطات البحث عن عدد من المفقودين ممن كانوا على متن القارب الغارق.
ومعظم المهاجرين الذين كانوا على متن القارب من الجنسية السنغالية، بالإضافة إلى مهاجرين آخرين يحملون جنسيات دول أفريقية أخرى.
ووصل والي ولاية سينلوي السنغالية، رفقة وفد من مساعديه، إلى موريتانيا للاطلاع على التفاصيل الأساسية بشأن الحادث.
وتحولت موريتانيا خلال الأعوام القليلة الماضية إلى وجهة مفضلة بالنسبة للمهاجرين من أبناء الدول الأفريقية غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
وتحاول سلطات البلاد تطبيق استراتيجيتها الأمنية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بغية حماية شواطئها وضبط معابرها الحدودية.
وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا للتصدي للهجرة غير النظامية.

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